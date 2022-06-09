民進黨立委蔡易餘今（9日）下午舉辦「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會。（蔡易餘國會辦公室提供）

民進黨立委蔡易餘今（9日）下午舉辦「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，邀集海洋委員會海巡署、經濟部工業局、港務公司、雲嘉南風管處、交通部航港局、縣府農業處以及文化觀光局等機關共同討論。蔡易餘指出，盼藉此次公聽會，讓未來水上摩托車出團的安全狀況做一個改進，讓安全設備能夠更好。

蔡易餘指出，近年中央與民間團體努力推廣海域活動，改變過去只有「擋」跟「管」，逐步讓民眾瞭解海洋且能夠親近大海。但近期北部辦理訓練活動時，同行人員無法發現成員在中途落水，無法即時避免憾事發生，在親近海政策同時也希望出團人員能平安安全。

交通部港務局也在會議中提出，可以裝設「個人定位發報器」（Personal Locator Beacon PLB）設備，或是將水上摩托車的安全插銷由騎乘人配戴改為後座的人配戴，或是做一個落水警報器，由後座人員配帶安全插銷，一拔開有聲響，落水時就可以隨時採取救援行動，但這些還需要加以討論。

蔡易餘指出，「四面環海的台灣，親近海域的同時在安全維護上也要加強！」嘉義澎湖這段藍色公路，是越來越多人熱門騎乘的水域，也帶動兩港的商機，但前提也是將自身的安全管理好，確保騎乘的安全，親近海洋也不能小看海洋的力量。