全球商用置物設備廠益張(8342)今(9)日舉行股東會通過每股配發3.4元現金股利，並順利改選董監事，股東常會結束後旋即召開首次董事會，由陳新約續任董事長。益張指出，看好電子商務及醫療照護市場衍伸的需求，2022年度將把重心放在此類型產品，追求營運的成長。

益張指出，後疫情時代來臨，電子商務及醫療照護的需求熱絡，衍伸而出相關的倉儲置物及物流配送設備需求也將日益加重，同時在冷鏈倉儲及冷鏈物流所使用特殊金屬材質產品比重也日益提高，這些都是益張擅長開發且經營長久的項目，因此2022年度營運也將在此類型產品持續追求營運成長。

益張今日股東會順利改選董監事，新當選董事包括：恆聚投資(股)公司代表人陳新約、益群投資(股)公司代表人黃秀英、富隆達投資(股)公司代表人黃木榮、陳新賀。此外，3席獨立董事分別為黃鴻隆、黃昭維、何昇錡。

益張股東會中承認110年度合併財務報表，110全年度合併營業收入淨額為16.5億元，年成長5.2%。全年歸屬於母公司業主淨利為新台幣1.25億元，基本每股盈餘為新台幣3.73元，較109年新台幣5.63元減少1.9元，主要是因109年度認列嘉義大埔美園區土地廠房處分利益，排除此獲利貢獻，110年度本業獲利仍較109年度增加。