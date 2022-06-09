向榮生技（6794）宣布，旗下醫材-優易保UnicoVial「Cell Storage Tube」細胞儲存管向美國專利局申請細胞儲存容器之發明專利案，申請案號：16/779,696業經審查通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。

向榮生技指出，UnicoVial從高規格原材料的選用，到多項材質檢測及功能性測試，尤其專利管塞設計、密封防開啟安全性設計，在在切中臨床使用的便利性，一推出即獲得業界極為高度的迴響。

更重要意義在於，以醫材等級替代研發等級的儲存容器使用於醫療行為，更能符合未來發展的要求。除應用於儲存細胞製品外，UnicoVial亦適用於各式超低溫保存的生物製劑、微生物樣品與檢體留樣等，應用範圍廣泛。

此外，向榮生技研發中的幹細胞新藥 ELIXCYTE，主用於治療膝骨關節炎，經衛福部核定已在台灣完成一、二期臨床試驗；同時也在進行治療慢性腎衰竭的臨床試驗，目前二期收案中，至於超低溫生物製劑儲存凍管也取得衛福部第二等級醫材許可證。