迎接炎熱的盛夏，一杯清涼解暑的啤酒最對味，近來各家啤酒推出水果口味的夏日季節限定啤酒，添加酸甜口感的水果，從青梅、荔枝、蜜桃到醃芭樂，口味多元，充滿趣味，搭配啤酒花的天然香氣，揉和成獨特的夏日口感，更添情趣。
金車柏克金啤酒夏日推出「夏日沁香啤酒Mandarina Lager」，加入德國巴伐利亞柑橘啤酒花釀造，以長時間低溫熟成，並冷泡特選香型啤酒花，48小時完美釋放柑橘、甜橙的水果芬香，標榜天然香氣，而且是夏日限期登場，酒精濃度4.9%。
SUNMAI金色三麥以初夏水果「玉荷包」荔枝入啤，打造貴妃等級的荔枝口味啤酒，原創設計包裝十分俏皮，即起登場的「俏荔貴妃啤酒」已在各大便利商店和通路開賣，6月15日起還有「美荔貴妃啤酒」在全台7-ELEVEN限定販售。
台虎精釀水果酒也接連登場，繼「餞男醋女」、「青梅竹馬」兩款臺味酒款後，再加碼推出在地臺灣味系列的「甘芭爹地」，以德式酸啤酒Gose為基酒，將醃芭樂的酸、鹹、甜味融入啤酒當中，將臺灣傳統水果攤的醃芭樂神還原。
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