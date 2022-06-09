桃園市蘆竹區新南路雨水下水道工程9日舉行開工動土典禮。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區南崁交流道匝道口附近的新南路過路箱涵，因排水容量不足，每遇豪雨來襲地表逕流就會溢淹到馬路上，對用路人安全造成威脅，市政規畫新增新南路過路箱涵及分流箱涵，2件工程經費總計3000萬元，分別將於明年4月1日、今年7月7日完工。

鄭文燦表示，強降雨易造成淹水問題，南崁交流道口附近的淹水情況會影響高速公路進出的安全、南崁附近社區及鄰近的長榮公司，市府規畫新南路雨水下水道工程，最大的挑戰是要兼顧交通需求，道路不封閉、管線不遷移，為此採取地下箱涵推進的方法，減少路面開挖並避開管線。

鄭文燦指出，新南路過路箱涵由高公局全額補助2600萬元，藉由新設推進涵管40米、明溝60米的工程，增加通洪斷面，9日開工預計明年4月1日完工；新南路分流箱涵則由水務局自籌400萬元，新設全長100米的新南路分流箱涵，以截流方式提高排水效率，5月7日開工，預計7月7日就能完工。

鄭文燦說，南崁交流道的淹水問題若能獲得改善，可以確保進出高速公路的安全、保護南崁附近的社區及鄰近的長榮公司，新南路雨水下水道工程是3贏的解套辦法。

鄭文燦也提及，針對南崁交流道壅塞問題，市府也興建南河路、推動大竹交流道青埔高架橋工程。此外，國道1號桃園交流道工程增設蘆興南路匝道及拓寬蘆興南路南段，北段也將於近期通車，預計可紓解南崁交流道3成以上的車流。以長遠發展來看，盼國道1號甲線計畫能通過環評儘快施工，讓航空貨運園區、台北港的車流可以改道，分擔國道2號的車流壓力。