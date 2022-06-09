由於英特爾調降展望、OECD調降全球GDP，加上油價上揚，推升美債殖利率影響科技股，美股四大指數下跌。

短期在政策利多下，美股仍有反彈機會，然中期來看，考量原物料價格創高，下半年通膨不確定高，聯準會（Fed）加速緊縮政策壓力仍大，美股反彈過後，有拉回風險。

元富投顧指出，從籌碼來看，台股融資餘額減少，且外資賣超減緩，有利多方，區間以16,400～16,700點來看待。

從技術面來觀察，周KD低檔黃金交叉，加上周K線連四紅，台股有機會持續反彈。

以中小型股為主的櫃買指數逆勢走強，在季線之上震盪整理，區間以200～206點來看待。

美元指數關鍵價位在101附近，目前在短中期均線糾結位置，下方支撐強勁，未來動向要持續觀察。

亞股漲跌互見，短線台股站穩月線，底部愈墊愈高，觀察大盤何時能站上季線、量能回到2,500億元以上，作為盤勢強弱參考。