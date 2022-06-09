拆包裹如同解除封印！1名網友日前到超商領包裹，發現該包裹外貼滿類似「符咒」造型的封條，引起旁人注目，讓他相當尷尬，照片曝光其他網友笑說「得請九叔幫忙才開得了」、「有道士在場再拆比較好」，也有網友稱包裹還加裝防撞角，直呼賣家很用心

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片稱，她日前到超商領取包裹時，發現包裹上貼滿「黃色封條」，封條上還寫著大大字樣「封印」與紅筆寫成類似「符咒」的圖案，碩大的方形紙箱外，該封條呈現十字方式貼滿外圍，乍看之下就像整個包裹被「封印」，讓原PO與現場其他人看了傻眼。

1名網友日前到超商領包裹，發現包裹外貼滿類似「符咒」造型的封條，引起旁人注目，讓他相當尷尬，照片曝光其他網友笑說「得請九叔幫忙才開得了」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友發文笑說「我只是買個東西，封條封成這樣」，他說當下在櫃檯刷條碼時被一旁路人一直看，連店員也一直狂笑；其他網友留言「有道士在場再拆比較好…（抖」、「拿去大太陽底下開箱較平安」、「這是不是得請九叔幫忙才開得了啊？尋常人等亂開會出事的吧」、「紅袍火鬼封在裡面吧」、「感覺物流不敢隨便亂丟」、「兩面宿儺手指？」

不過也有網友留言稱讚賣家很用心「紙箱還裝防撞角，用心賣家」、「這種膠帶較貴，表示裡面東西價值高，這種貼法，想偷要心理壓力夠好」、「這膠帶蠻不錯的耶」、「連角角都這麼包，很用心」。