統一獅隊洋投布雷克、羅昂近期腳都有不適的情況，周一補賽已先讓胡智為「投一休四」，總教練林岳平表示，10日讓潘威倫先發，羅昂則是在周六先發，「本來照理說嘟嘟是用不到，但現在剛好利用他來緩衝，也讓他們能多休息。」

羅昂上次先發出賽在5月31日，當時對富邦悍將先發7局僅失1分、拿下本季第5勝；布雷克則在6月4日先發面對味全龍，但僅用65球投6局退場，賽後傳出他腳部不適的消息。

「餅總」表示，兩個洋投都是腳不舒服，羅昂的腳像是足底筋膜炎，剛好碰上下雨延賽就讓他多休幾天，預計周六先發，布雷克則還要再多休息幾天，「布雷克是可以投，但也剛好遇到下雨一直順延，就讓他有更充裕的休息時間。」

布雷克、羅昂腳都有狀況，但球隊並沒有把他們降二軍的想法，林岳平笑著說：「不用下去啊！下去了我也沒有人可以上來，剩下的都是年輕投手，可能只剩（林）安可可以投，阿根廷的洋將。」

至於是否讓柯瑞重回先發？林岳平說：「柯瑞是最後一步棋，因為之後賽事會越來越密集。」