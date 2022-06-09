運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，千萬不要貪圖便宜而選擇狹長格局、奇怪格局、坐南朝北、周圍不吉的房子，否則不僅住起來不舒適，還可能拖累家運，讓家人生活在不佳的氣場之中。

▍1.狹長格局

這種格局整體比較狹窄，在中間有一條長長的走廊，導致動線很長，在家活動的時候很不方便。長長的走道也很浪費空間，減少了收納空間，難以規劃室內格局。而且，狹長戶型的採光和通風通常都不好，會讓住宅顯得狹小陰暗，家中空氣不通暢，令人感到壓抑和不舒適。這種戶型天生就很難形成良好的氣場環境，屬於大家需要避開的戶型之一。

▍2.奇怪格局

奇怪格局就是不方正的格局，像L形、扇形、三角形、圓形，還有很多難以形容的類型，真的是千奇百怪。一般來說格局方正的房子才是好房子，這些怪異格局往往會帶來許多麻煩。首先，這些房子的空間利用率往往都比較低，很多地方都被浪費了，實在是可惜。其次，不規則的戶型，在裝潢上就要多費許多心思，既麻煩又耗費精力。最後，這些戶型也容易造成家中陰陽失衡，影響環境氣場。

▍3.坐南朝北

我們居住在北半球，只有坐北朝南才能取得最長的日照。如果坐南朝北的話，住宅受不到陽光照射，就會使得宅內缺乏陽氣，整天陰森森的，住久了會影響人的健康。另外，每年冬天的時候，房子朝北，冬季的寒風就會直衝到家裡，讓家裡變得更冷。而且，坐南朝北的住宅通風也不怎麼好，所以盡量要避免選擇這種住宅。

▍4.周圍不吉

如果住宅周圍有墓地、殯儀館、火葬場等地方，則是不宜選擇的，雖然房子的價格可能會便宜許多，但畢竟這些地方在人們心中都不大吉利。大多數人天生都恐懼死亡，每天都能看到這些地方，動不動聽到震天哭聲，很容易讓家人情緒低落。尤其是家裡有老人的，會大大加重老人的焦慮與不安，另外，雖然現在大家都講究科學，可是大家對這種地方還是比較忌諱的，所以它們附近的房子也就沒有增值的空間，買了就很難轉手了。

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