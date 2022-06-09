「藝術創作也是冥想」印尼陶瓷藝術家艾伯特．約拿桑．瑟提亞萬的作品，多次重複製陶並組成內含秩序與規則的大型裝置，對他而言「是一種神聖的精神體驗」，對觀者而言，也能在獨特的空間氛圍中感受內在寧靜，在台首次個展《靈語》正在台北安卓藝術展出。

瑟提亞萬自萬隆理工學院美術系畢業後，曾在日本京都精華大學進修，2013年他獲選為代表印尼參加第55屆威尼斯雙年展的5位代表藝術家之一，當時的作品《宇宙迷宮：寂靜之道》便是以12000個微型的舍利塔組成，令眾人眼睛一亮。

瑟提亞萬以「親近的宏偉」作為自己藝術實踐的基礎，並轉譯為一種去除制度化宗教的精神感，對於作品並未賦予任何宗教性的意義，但卻有著「用難以理解的語言佈道」之意，他曾表示：「我可以解釋我在每一件作品中使用的符號的來源，或者具體指出我的靈感來源或者形容作品的形態，但是文字總是不能充分表述我的思想和作品的感覺。」

對瑟提亞萬而言，創作過程中的各種體驗，包括單調重複的塑型、建模、燒製陶土，都是作品的核心組成，他認為：「當我們有意識的去感覺並注意呼吸的過程，它就變成了一種強有力的體驗。如呼吸一般重複做一件事，重複製造一樣東西，對我來說是一種很神聖的精神體驗。」

曾任職佳士得「現代與當代東南亞藝術部門」主管逾10年的龔若靈作為《靈語》的策展人，她指出：「瑟提亞萬提供我們的藝術既強大又溫和，具有無限的一致性，是任何事物的意象」尤其每件小陶瓷作品形成更大構圖，圖案變成了對光的召喚，各自傳遞出一種空靈的節奏，合在一起時成為光、形式和顏色的韻律。

安卓藝術總監朱倢瑢指出，本次一件4公尺高17公尺寬的大作《無窮》，由2552片雨滴狀陶塊組成，觀者可從繁密龐大圖騰的裝置中，體驗到神聖與靜默，就彷彿走進吳哥窟或聖保羅大教堂時的震攝。