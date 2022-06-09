The Air Force One stairs are UNDEFEATED against Joe Biden



Watch as he takes another trip down the stairs pic.twitter.com/N0yHYGKnzi — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 8, 2022

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國總統拜登（Joe Biden）8日準備搭乘「空軍一號」（Air Force One）專機時，差點在登機梯上滑倒；政治評論家指出，高齡79歲的拜登無論精神或身體狀況都出現下滑，而在背後掌權的人，卻可能是他聲名狼藉的兒子韓特（Hunter Biden）。

根據報導，拜登8日搭乘「空軍一號」前往洛杉磯，接受「美國廣播公司」（ABC）「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的專訪；但就在他拒絕接受媒體訪問、準備直接進入VC-25A專機時，卻在登機梯上一個腳滑、差點跌倒。

這並非拜登首次出現類似情況，他2021年3月19日時，就在搭機前「連摔3次」，最後跪倒在登機梯上，所幸似乎未受傷。《紐約郵報》還表示，拜登上任後已多次失言，且接受採訪的次數遠低於前幾任總統，如歐巴馬（Barack Obama）上任第1年接受了162次訪問、川普（Donald Trump）95次，但拜登卻只有28次。

澳洲保守派政治評論家與作家戴文（Miranda Devine）投書《紐約郵報》指出，上述情況讓全世界都想知道誰才是白宮的掌權者，而人選除了白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）、顧問芮契提（Steve Ricchetti）、第一夫人吉兒（Jill Biden）之外，還包括因酗酒、吸毒、婚外情等醜聞而聲名狼藉的拜登之子韓特，讓戴文感到擔憂。

戴文指出，韓特的朋友曾透露，韓特會定期回家與父親討論烏克蘭等美國政策細節，是拜登「最親密的顧問」；另一個韓特可能介入白宮決策圈的跡象，則是其友人律師莫里斯（Kevin Morris）也愈來愈活躍。