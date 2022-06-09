安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館模型。（忠泰美術館提供）

「挑戰，是朝向自己想走的路不斷努力走下去！」日本知名建築師，普立茲克建築獎得主安藤忠雄如此定義著「挑戰」，以其「不自我設限、超越自我、不斷挑戰」為精神，集結其代表作的世界巡展《挑戰—安藤忠雄展》近日在台登場，安藤表示：「希望這個展，讓觀眾心裡抱持希望，找到心靈的可能性。」

安藤忠雄從未受過學院派的建築教育，21歲時因為對建築的狂熱而踏上遍及歐美、非洲的自學之旅，直至今日年屆80歲的安藤忠雄從未停止腳步，不斷地向建築、向自己提出挑戰。安藤忠雄為神戶、大阪所打造的兒童圖書館都可見青蘋果雕塑，他認為青蘋果有如「青春」，將青春永懷心中，便永保學習成長、勇於挑戰的態度。此次特展，他也在展場入口設置了一顆青蘋果，並承諾每1萬人觀展，就親自手繪青蘋果贈送台灣觀眾。

安藤忠雄作品以純粹幾何造型的清水混凝土型態深植人心，追求除去一切修飾後，能永存於人們內心深處的建築，他自言「猶如空白畫布般的建築，當這個『留白』裡被引入光線、微風，空間就會被注入生命。」當「留白」置入城市，參與了時間，就能融入地景，沒有界線。他認為建築邂逅大千世界而喚起各種對話，「也正因此，建築是有趣的」。

此次展出，在台復刻了1：1的「光之教堂」，也帶來安藤忠雄諸多作品的模型，安藤表示：「希望透過展示的空間，讓觀者可以親近作品，與之交流，尤其希望更多學子們看到手作的東西，重新尋找到創作的自由所在」，他也希望觀者在這些作品中能發現，不論是小住宅或百年老建築改造，「任何建築的力量是一樣的，希望這些作品能讓人從心裡抱持希望」。

亞洲大學現代美術館是安藤忠雄在台的第一個作品，他也透過視訊向台灣的觀眾表示，自己近年在大阪、神戶、墨西哥都完成了兒童圖書館的設計，希望透過建築讓人們知道「我們處在同一個地球」也表示願意不收費為台灣設計一處兒童圖書館。擅長為城市打造景觀，讓建築參與城市發展的安藤忠雄也表示，他認為台灣許多地方都有很美好的老建築，特別希望這些老建築能一直被重視、保存下去。