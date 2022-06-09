林姓釣客在太麻里海灘釣到1條6公尺長的地震魚，現場釣客一片驚呼。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

6公尺地震魚現蹤太麻里海灘 釣客驚呼

台東縣太麻里鄉香蘭村9日下午兩點多，林姓民眾灘釣耗費40分鐘拉起1條長達6公尺、重達130公斤的俗稱「地震魚」的皇帶魚，「有夠爽！」林先生開心表示，這是他第1次釣到地震魚。

「有夠爽！」林先生直呼，釣到地震魚是頭一次，剛開始還以爲是一般大魚，奮力對抗40分鐘才將牠拉上岸，才驚覺這條地震魚超級大！他說，全程拉得好爽好過癮！且不太擔心地震。

這尾地震魚身長6公尺，重約130公斤，其他釣客拿起大魚合照相對顯得渺小，由於釣到的地震魚實在很少見，林姓民眾在拍照留影後，就現場支解，分成多塊與其他釣客分享喜悅。

農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，林姓民眾所釣得的魚學名「勒氏皇帶魚」，很少聽到被人釣起來，他說，這種魚通常都是受傷被海浪打上岸居多，是否跟地震有直接的關聯性，目前仍無科學根據，民眾不用太過擔心。

台東縣成功鎮漁民2011年9月底在三仙台附近海域捕獲長達463公分、重量80公斤的皇帶魚，而花蓮22日發生芮氏規模5.2有感地震。

台東太麻里海邊2013年5月31日1條長達410公分的皇帶魚被沖上海岸，民眾一開始還先把地震魚推回海裡，沒想到又被海浪打上岸，最後只好帶回家。巧合的是南投於6月2日發生芮氏規模6.3的強烈地震。台東海濱公園2013年10月20日釣客在海灘釣到5公尺長的皇帶魚，10月31日花蓮發生規模6.3地震。

成功鎮海產料理店業者表示，地震魚的口感有如鱈魚，肉質「水水的」，含水量高達5、6成，冷凍後再經蒸煮只剩4成魚肉，因不易保存，過去很少人吃，因經濟價值不高，漁民捕獲都直接丟棄，近年來漁民抓到地震魚時有所聞，加上媒體的報導，吸引饕客品嘗這種來自深海的奇特海鮮。