行政院長蘇貞昌今（9）日下午接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐訪團。蘇向葛里歐訪團喊話，期待台法間可以就科技、晶片等互助合作。葛里歐則表示，除了經貿議題，最重要還是彼此共享價值，捍衛民主價值的決心，希望繼續朝同一方向前進。

蘇貞昌致詞時說，全球疫情嚴峻，在旅遊不便狀態，葛里歐等人還特別到我國訪問，顯示重視台法關係。法國國會議員多次連署、質詢、提案等，對台灣多方面表示重視跟肯定，為台灣參與國際活動發聲，進一步促進台法關係。

蘇貞昌說，台法關係深遠，也非常重要，不只在貿易領域，過去未受疫情限制時，國民就很喜歡去法國欣賞美麗風景、博物館等。今年國際書展，法國是第四度擔任主題國，文化底蘊深厚，在台深受歡迎。

蘇貞昌說，法國國會對台法重視，有許多友我決議，我國也剛通過對法國進口香檳調降關稅，從20％降成10％，是善的循環，未希望來有更多交流跟互訪，也歡迎法國閣員來我國交換議題，期待雙方更進一步對自由、和平努力，也希望就科技、晶片等互助合作，互利互惠。

葛里歐則回應，幾天前，剛跟前文化部長鄭麗君進行線上討論會，翻譯法國的小王子，並引述書中一句話，「看待事情必須用心去看，重要事物是眼睛看不到」。他說，在場每位團員心都向著台灣，由衷喜歡台灣，目前已經會晤數名部長，每場會晤都印象深刻，最深刻是台灣人跟領導人在面對如此複雜情況所展現勇氣，還有台灣持續跟鄰國（指中國大陸）對抗。

葛里歐說，法國參議院通過友台決議案，304人支持，捍衛台灣，希望台灣在國際組織上獲得承認，儘管這些聲音並不足讓情況改觀，但會持續支持台灣，讓現況得以改變。

葛里歐說，這周日法國眾議院要進行改選，法國總統前不久剛連任成功，就在法國舉行這麼多重要政治活動，還是堅持來台灣參訪，這是為了告訴台灣有多重視跟支持台灣。

葛里歐說，台法間有許多共同點，台法雙方都是民主國家，遵守民主價值，雙方人民都可以自由表達意見，民主國家之間應該展現團結與共，台灣持續以自己特色跟勇氣，堅決存在下去。

葛里歐說，台法可以討論經濟問題，但重要還是人際交流，加強人際交流除了為了提升國與國之間關係，也是促進和平、捍衛民主。無論雙方討論安全或是環保，重要是所採取路線跟方向一致。

葛里歐說，台灣對於法國來說是重要角色，是半導體重要生產製造國，自己選區則剛好生產空巴飛機，一輛飛機製程可能好幾部分要分散到其他國家，包含德國，但一開始需要的零件在法國，相信台灣對法國工業也會很感興趣。

葛里歐說，除了這些經貿議題，最重要還是彼此共享價值，捍衛民主價值的決心，繼續朝同一方向前進。