和大集團旗下生產工具機的高鋒工業去年發生虧損，今（9）日股東會決議不配發任何股利，重頭戲是全面改選六席董事及三席獨董。高鋒表示，高鋒今年營收會比去年好，今年本業接單好轉，新台幣匯率貶值，認列匯兌收益挹注，今年轉虧為盈。

高鋒9日股東會承認去年財報及營業報告書，去年因訟訴案，認列費用約2,900萬元，又因新台幣兌美元匯率升值而認列匯損，稅後淨損為0.36億元、每股淨損0.33元，會中通過虧損撥補表，不配發任何股利，並修改公司章程及取得或處分資產處理程序等議案。

高鋒9日股東會重頭戲是全面改選董事及獨董，董事總計六席，和鑽投資法人代表沈國榮、林炎輝、豪慶投資代表孫永倉，張於正、黃豐義及沈千慈三人則以個人名義出任董事，獨董有廖述忠、王福林及郭俊銘三人。

和大集團董事長沈國榮主持高鋒最後一次股東會表示，今年新台幣兌美元匯率貶值，加上工具機產業低迷兩年多，需求回升，今年工具機產業景氣會比去年好。高鋒今年營收會比去年成長，全年會轉虧為盈而有獲利。