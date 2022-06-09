澳大利亞政府撕毀維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」框架協議後，才剛上任的新任總理又打算對陸企在達爾文港的99年租約下手。澳政府聲稱，將重新審查這項租約，並準備使用聯邦政府的外國否決權來取消合同。

陸媒《觀察者網》引述澳媒《悉尼先驅晨報》指出，澳總理阿爾巴尼斯是在與北領地首席部長娜塔莎．法爾斯（Natasha Fyles）共同舉行新聞發佈會時就此做出表態。他表示，在大選前就說過將對港口協議按照程序進行審查，也準備使用聯邦政府的外國否決權來取消澳洲實體與中國企業之間的合約。

報導表示，外國否決權是來自澳大利亞國會於2020年12月通過的《澳大利亞對外關係（州和領地協議）法2020》（Australia‘s Foreign Relations〔State and Territory Arrangements〕Act 2020），授權聯邦政府可依法撤銷地方政府與外國機構已簽訂的協議。

阿爾巴尼斯早在競選期間就曾抨擊莫里森政府2015年將達爾港以5.06億澳元租給陸企的決定。競選期間兩人互相指責對方「通中」，莫裡森指責工黨削減國防開支，而阿爾巴尼斯則宣稱莫裡森將達爾文港賣給中國公司。去年莫里森政府下令國防部審查達爾文港租約，但國防部調查報告認為沒有任何違反國家安全的理由可以取消該租約。

報導指出，公開資料顯示，位於澳洲北部的達爾文港是北領地的首府，也是澳洲本土距離亞洲最近的一個港口。當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此被視為澳洲重要戰略據點。但因缺乏開發資金，因此選擇吸引外資入駐。2015年中國嵐橋集團駐澳子公司以5.06億澳元，收購了達爾文港99年經營權，並對達爾文港展開大規模的建設，目前已完成部份港口配套設施建設。

不過，自達爾文港的租約簽署以來，就一直被澳洲政治人物視為國家安全的重大威脅。澳政府宣稱將斥資15億澳元興建全新港口設施，讓澳軍與美軍可以避免使用中資企業承租的達爾文港設施。

中國駐澳大利亞臨時代辦王晰甯去年接受媒體訪問時曾表示，達爾文港運營是一種純商業運作行為，如果租約被取消，中方一定會做出回應，澳方必須承受撕毀合約的後果。

澳媒指出，任何取消租約的舉動都可能會進一步損害澳中之間的關係。特別是在中方暫停中澳戰略經濟對話，以及最近發生的澳方偵察機遭中國戰機騷擾事件，已讓澳中關係陷入困境。