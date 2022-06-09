南投40歲男子罹患高血壓、糖尿病，沒有按時服藥控制血糖及血壓，結果出現喘、呼吸急促且昏迷，被送至草屯的醫院治療，該院診斷為酮酸中毒，經過採檢後發現新冠肺炎陽性確診，轉至南投醫院的專責加護病房救治後已康復出院。

南投醫院重症加護病房主任鄭勇彥指出，患者因為服藥不規則，且不知道自己確診，感染發燒時血糖會升高，難以控制，而併發糖尿病酮酸中毒。

糖尿病酮酸中毒是指人體內胰島素分泌不足，導致葡萄糖無法有效進入細胞，身體開始分解脂肪產生能量，造成酮體累積快速與過量，使血液呈現酸性的症狀，如果沒有即時治療，可能會出現昏迷、休克甚至死亡。

由於病人到院的時候已經意識不清陷入昏迷，鄭勇彥給予抗病毒藥物、抗發炎藥物、胰島素及抗生素治療，患者病情逐漸穩定並已康復。

疫情期間，南投醫院除了專責病床，並整備5床專責加護病床，近日預計再擴為8床，醫療量能全南投縣最高；院長洪弘昌表示，南投醫院在疫情最前線盡心力，除了中重症醫療，5月迄今服務的居家照護關懷，收案量高達900人，比南投縣其他醫院加總的派案量還多。