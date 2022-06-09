風頭水尾的大安區因道路狹窄，並無多餘的空間可設置候車亭，民眾及學生等候公車，長年來飽受風吹雨淋之苦！市議員李榮鴻接獲里長林正岳反映後，極力向市府爭取於興安路(福興)設置候車亭，今年五月站體結構完成，今天電路設備完工啟用，希透過候車亭的設置，讓民眾能在更安全的空間候車。

李榮鴻說，礙於交通局候車亭設置及候車亭尺寸限制，偏鄉地區部分道路面寬、用地均很難符合，先前曾多次反映公共運輸及捷運工程處一定要因地制宜，不然甲安埔多處需求點根本無法設置，感謝盧秀燕市長聽到地方的聲音，讓興安路(福興)候車亭可成功設置。

林正岳里長指出，為了讓學童、老人能有較好的候車環境，於候車亭設置前有與後方地主協調位置吊石椅供民眾乘坐，這次候車亭設置除感謝市府外，也感謝李榮鴻議員持續監督追蹤，讓工程能夠順利進行。

李榮鴻服務處特助李文傑強調，候車亭的設置雖然是小型工程，但背後有許多人為此期待、為此努力，感謝市府為地方建設努力、林正岳里長協調、感謝台電協助用電，希望未來大家一起來維護使用，甲安埔建設也越來越充實讓地方更進步。