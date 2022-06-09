網紅「小玉」朱玉宸等人換臉謎片案今天辯論終結，被告朱玉宸、莊炘睿認罪；包括高雄市議員黃捷在內多數被害人都希望重判，並痛斥被害影片在網路流竄，造成無法彌補重大傷害。

網紅朱玉宸與助理莊炘睿利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪。新北地檢署今年3月16日偵結起訴，新北地院今天審理辯論。

包括高雄市議員黃捷等5名被害人出庭，部分被害人委任代理人出庭，有些被害人內心受到衝擊，出庭時仍情緒激動。

黃捷在庭上表示，除附帶要求民事賠償新台幣100萬元外，希望從重量刑，且目前類似案件無法根本解決數位犯罪的問題，立院應修法。事實上，前陣子還有人轉告她，相關的影片仍在網路論壇流竄，此類犯罪一旦上傳網路，就會造成2度、3度傷害。

網紅「小玉」朱玉宸等人換臉謎片案，新北地院9日審理辯論，被告莊炘睿（圖）出庭，在庭上認罪並向被害人道歉。開庭結束後莊炘睿快步離去，並未受訪。（圖/ 中央社）

黃捷在開庭後接受訪問表示，希望朱玉宸等被告要真心懺悔，知道自己做錯了，卻感受不到其歉意，讓被害人感受更加憤怒與遺憾、難受。

接受16名告訴人委任的律師林瓊嘉表示，委任他的每名受害人都分別求償120萬元，他說，聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」，被告從中獲利1300多萬元的收入，短時間只剩900萬元；被告很難體會資料散播後，造成被害人痛苦有多深。

林瓊嘉同時希望，經各別犯罪事實分別量刑後，朱玉宸合併執行12年有期徒刑，莊炘睿合併執行8年有期徒刑，這提議也獲得部分律師的同樣意見。

朱玉宸、莊炘睿都當庭坦承犯罪，表示對被害人道歉；他們說，使用犯罪的變臉程式是從中國大陸網站取得，已經在案發後消除電腦主機內的資料。

莊炘睿的委任律師曾家貽說，被告是因為被每個月10萬元的高薪迷惑而犯罪，但並未卸責且後悔，請求輕判，並請被害人聲請已被國庫扣押的金錢，彌補損失。2名被告開庭結束後便快步離去，並未受訪。

DeepFaceLab程式軟體是透過人工智慧模擬演算，將被害人臉部特徵移植到AV女優臉上，朱玉宸等人成立網路帳號、粉絲團、影音頻道，上傳短片招攬網友付費為會員後，即可瀏覽換臉影片。檢警去年10月偵辦，查出119人受害，迄今有92人提告。法官裁定7月21日宣判。（編輯：李錫璋）1110609