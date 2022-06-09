台灣機械工業公會今（9）日公布，5月台灣機械設備出口值28.80億元，年減1.1％，是連續20個月出口成長創高後，首見下滑。拜新台幣兌美元匯率貶值，以新台幣計價851.43億元，年增4.4％。前五月機械設備出口146.82億美元，年成長12.0％；折合新台幣計價4,172.83億元，年增幅12.5％，改寫同期新高。

值得注意是，今年前四月台灣機械設備輸美大幅成長，年成長46.7％，超車中國大陸，躍升為我機械設備出口最大國家，中國大陸年減7.9％，退居第二。儘管5月台灣機械設備對中國大陸出口年減退17.9％，連續三個月出口負成長都超過雙位數，前五月年減幅達10.2％，5月情況反轉，5月對美國出口年增幅12.0％，不未如前四個月年成長近五成，是前五月中國大陸重返台灣機械設備最大市場，對美國出口位居第二。

機械公會統計，前五月台灣機械出口前三大產品，電子設備出口值20.78億美元而居首位、出口占比14.2％、年增5.5％、檢量測設備出口值19.14億美元，排名第二、出口占比13.0％、年成長6.3％、工具機出口值11.83億美元、出口占比8.1％、排名第三，年成長12.8％。

前五月台灣機械設備前三大市場，銷往中國大陸38.84億美元、出口占比26.5％，重返台灣機械設備最大出口市場，銷往美國出口值37.98億美元，退居第二，出口占比25.9％、外銷日本出口值8.83億美元、排名第三、出口占比6.0％。