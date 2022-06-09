根據《北京日報》報導，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建9日在防控記者會上表示，將展開北市全市酒吧、KTV、網吧等場所防疫檢查，舉一反三抓好整改，對防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的暫停開放。

而其中根源在於9日北京朝陽區再度新增多處風險點位，都與酒吧等娛樂場所有關。因此北京市朝陽區文化和旅遊局表示，為避免因人員聚集引發病毒傳播和交叉感染，實現社會面清零，從9日下午2點起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停營業。