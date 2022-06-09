統一獅左投林子崴先前因傷下二軍調整，近期球隊對他有新規劃，要讓他從下半年開始轉往先發，總教練林岳平表示，現在他就開始調整，增加局數、球數，昨天他就開始投跨局，下半年如果左投有狀況，隨時有人可以用。

林子崴在2020年季前動手肘韌帶移植手術，去年下半季重回一軍戰場，從牛棚出發，也補齊牛棚無左投的情況，今年開季他從一軍出發，但僅出賽7場就因大腿拉傷下二軍。

這段時間球隊對他也有新的規劃，希望林子崴能從下半年轉為先發，在球隊先發輪值出狀況時能夠頂上。「餅總」說：「原本希望他可以固定在牛棚出賽，但運作上不是這麼理想，他出賽的型態跟回饋看起來不適合中繼。」

林岳平希望林子崴能夠慢慢增加投球局數跟球數，用週期的方式去做調整，如果下半年左投有狀況，隨時就有人可以用。林子崴過去在業餘時期多以先發為主，但來到職棒後多是後援角色，最近一次留有先發出賽紀錄已在2019年8月30日，當年他也只有先發3場。