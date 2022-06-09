2018年吳姓男子參加山徑路跑活動時猝死，家屬提告向主辦活動的廠商求償435萬多元，台灣高等法院維持原審判決，認定吳男隱瞞心臟病史，執意參加路跑，事故是吳男自己造成屬自陷風險，廠商免賠。可上訴。

吳的家屬提告指稱，吳男在2018年5月12日在新北市三峽區參加山徑路跑活動時，以通訊軟體LINE告知路跑活動工作人員「不舒服」、「心跳一直很高」，但廠商卻遲至1個半小時後才尋獲吳男並提供救護，致吳已無呼吸心跳死亡。

家屬指控，廠商多年舉辦路跑活動，卻未遵守注意事項規定，違反保護活動參與者之法律，更不符當時科技或專業水準可合理期待之安全性，致吳死亡，應負侵權行為損害賠償責任。

一審新北地方法院及二審高院都認為，吳男個人身體狀況患有心臟病與心臟病衰竭病史，本不適合參加系爭路跑活動，卻向主辦廠商隱瞞病史，簽署參賽同意書，執意參加路跑活動致生事故，廠商免賠。