57歲女星楊繡惠上月認愛白雲，雖然隔日兩人開直播澄清只是玩笑話，但沒把關係說死，仍引起外界好奇。最近，楊繡惠、白雲一起上節目，除了聊緋聞，楊繡惠還爆料白雲曾醉後夜奔她家泡澡的糗事，當場公開那天的影片。

楊繡惠、白雲日前同框錄製節目《命運好好玩》，主題自然圍繞在兩人的曖昧情，主持人何篤霖追問到底有沒有機會交往？白雲認為未來很難說，沒把發展性說死，楊繡惠則脫口「不可能」，強調和白雲就是閨密，還大爆對方酒後無厘頭的往事。

楊繡惠回憶有次和朋友約在台中聚會，忽然接到白雲的電話，表示自己等下也會到，楊繡惠考量距離的因素，覺得白雲只是說說的，就沒特別放在心上，和朋友繼續邊喝酒邊聊天，還在浴缸放了熱水澡，打算等等來鬆一下。過2個小時，突然有人來敲房門，一開門看見白雲站在門口，楊繡惠內心一驚，想說既然都來了，就邀他入座同歡。

白雲三杯黃湯下肚後便說要去洗手間，許久一直沒出來，楊繡惠擔心白雲昏倒在浴室，趕快衝去關心，想不到眼前的一幕傻眼到爆，楊繡惠拿出手機，走到何篤霖的旁邊分享影片：「他在幹嘛你知道嗎？他在泡澡。」畫面中，白雲坐在白色的浴缸中泡澡，掀起簾子後險露出重要部位，何篤霖看了噴笑：「有露點！」楊繡惠無奈地嗆：「你說他是不是有病啊！」白雲則連忙解釋：「不是，那一缸水在那邊滿滿的，你要放給它冷嗎？浪費！」氣氛相當逗趣，而節目後製單位也貼心地P了黃色鴨子在白雲的身體上。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障