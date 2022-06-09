金門縣府因應新冠肺炎疫情，在中央普發紓困金5000元外，又在縣議會支持下加發「金門版振興券」3000元，高達4億1760萬6000元的流通金額，達到帶動消費和刺激景氣活絡，協助各行各業走向復甦的目標。

縣府說明，「金門版振興券」每人份3000元，去年10月1日至3日在41個村里辦理發放作業，總計發放13萬9202人份，發放率超過99％，流通金額4億1760萬6000元整，票券使用期限至今年4月30日止。

縣府並自去年11月1日起每周擇期在各鄉(鎮)公所及縣府設立核銷櫃台，受理商家申請核銷至今年5月31日止，並於受理申請後之4個工作日內撥款入商家帳戶，最後一筆申請款已於今年6月2日撥付完畢。

縣府建設處說明，依據核銷系統統計資料，此次總計受理996家商家申請4710件核銷案，核銷金額達4億1573萬4400元整，發放回收率約99.55％。

這項振興券發放計畫吸引地區約120家業者搭券推出優惠方案，前六大核銷產業別為「零售業(23％)、大型連鎖商店(13.9％)、批發業(13.1％)、服務業(11.7％)、加油站(7.4％)、餐飲業(5.8％)，總計占比74.％。

建設處指出，縣府透過限制票券不得用於金酒寧山庫批酒、新增百元眉小面額票券、提升核銷限額等規畫，以及開立統一發票商家為計畫期間900萬元及未開立統一發票商家為每月15萬元及同步核銷觀光處發行旅客之三六九旅遊券，讓這項計畫較2020年金門1＋1振興券使用及核銷上更加便民、助商。在服務批發零售業、餐業及觀光產業鏈企業等領域，核銷總金額及核銷占整體比率都比2020年成長，達成短期內活絡地方經濟政策目標。