伴隨運動品牌客戶持續積極回補庫存，終端需求強勁，南寶（4766）5月營收19.04億元，月增率2.3％，年成長32.7％，創同期新高；前五月營收87.13億元，年增19.6％，同樣改寫同期歷史新高。

南寶表示，目前訂單能見高，第二季營收有機會挑戰歷史新高。其中，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，搭配其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務持續成長，有望助攻全年營收成長再衝新高點。

此外，永光（1711）伴隨電子、特化、碳粉出貨動能升溫，5月營收7.96億元，年增1.％；其中，碳粉年增32％，電子、特用化學品各成長10％、9％，至於色料、醫藥則各年減11％、24％。

永光指出，今年光阻劑出貨量可望成長雙位數，色料、特用化學品、碳粉也將有中高個位數成長表現。目前彩色碳粉供不應求，將投資彩粉新產線，擴大產能。

強化收益結構，南寶拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。其中，軟性包裝材料主應用在食品的包材，市場規模是鞋膠的數倍大，長期商機可期。

由於電子和半導體產業因斷鏈或縮短供應鏈的考量，對於進口的電子化學材料，希望能在地供應以降低斷料風險，使生產流程更為順利，南寶已開發相關產品，如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑，並期待掌握此成長機會。