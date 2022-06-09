桃園市八德區介壽路一段的中國信託銀行，6日有名婦女慌張的到臨櫃要開立外國約定帳戶，行員察覺有異趕緊報警，所幸經警方與行員聯手勸阻，成功阻攔這起詐騙案。

八德警分局四維派出所警員許翌富、陳郁茵6日11時許接獲派案，位於介壽路一段的中國信託銀行行員報案稱有民眾疑似遭詐騙，立即趕往現場處理。

據了解，有名游姓婦人自稱在臉書1頁式廣告看到1則資金周轉、借錢、借款的訊息，內容為「新模式免留證件、免徵信、免保人、免照會、無工作、無薪轉、無勞保，審核通過立即撥款」並標榜「好配合，借錢不囉嗦、超低利率、可借5萬到100萬」。

游婦因急需用錢遂加入對方LINE諮詢，對方向游婦以話術騙得信任後，指示游婦至中國信託開立外國貨幣約定帳戶，誆稱等核貸後逐日將貸款金額匯至所開立的帳戶，要再匯款6萬元至帳戶，游婦趕赴中國信託開立外國約定帳戶，銀行行員察覺游婦開戶用途有異，才通報警方。

員警到場了解發現游婦是喑啞人士，只能以手機打字詢問方式與游婦溝通，再查證LINE對話紀錄後，發現詐騙集團叫她把前面對話都刪除，警方告知游婦這是詐騙集團典型常用的「假借貸真詐騙帳戶」，騙取帳戶後做為洗錢人頭帳戶的詐騙手法，游婦這才恍然大悟，趕緊取消申辦帳戶。

警方提醒，詐騙集團常利用民眾缺錢急需用錢，以免保人、低利息、當日撥款等優渥貸款訊息，誘騙民眾先詐騙其帳戶及金錢，再詐騙其他人將大筆金額轉入所騙取帳戶，再騙說金額轉入錯誤須提出交還，使民眾從被害人變成加害人，如遇類似案件可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。