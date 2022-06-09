炒房團專用銀行，有一家銀行GG了。金管會9日宣布，去年底到今年3月的不動產專案金檢，再度發現同一家中型民營銀行的不同分行，有行員到炒房團的講座現場進行簽約對保，貸款給財力明顯不足的投資客，共24戶、貸款金額1.45億元。

這家銀行在2020年底到2021年3月金管會第一波不動產專案金檢時，就被抓到貸款給炒房團的會員，同樣有行員到講座現場對保簽約，當時有20戶、貸款金額3億元，此案金檢報告年初才到銀行局，尚未開罰，這次又抓到同一銀行貸款給另外兩個炒房團，涉及內稽內控及核貸過於寬鬆，恐會被金管會「重罰」。

金管會在2021年底啟動第二波不動產授信專案金檢，包括10家銀行、7家信用合作社及3家票券金融公司，已在今年3月31日完成檢查。

炒房團利用投資理財課程誘導民眾向銀行融資炒房，這次檢查再度發現去年發現的同一銀行，有其他分行行員到炒房集團舉辦不動產投資講座或說明會場所，進行簽約對保，借戶還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、特定人在貸後代理提領大額現金、繳息資金由特定第三人現金存入ATM、售屋款匯入借戶帳戶後由特定人提現等缺失。

檢查局副局長張子敏表示，這次發現是炒房團成員會穿著制服，替會員去ATM轉帳或提款繳房貸，且貸款者有些財力根本不夠，房貸占其收入9成以上，支付能力明顯有問題，但銀行還是核貸，雖然這些貸款目前仍是正常還款，但目前房價不斷攀升，銀行核貸若過度寬鬆，借款戶財力不夠的情況下，對貸後管理及銀行放款風險是不好的。

這次發現的二個炒房團，主要在新北市，以投資小套房、中古屋為主，因此每戶約500~700萬元，投資客會不斷買賣房屋、賺取差價，也會向銀行申貸周轉金，用來投資不動產等。

這次還發現銀行部分金融機構涉有違反中央銀行及金管會規定，有關涉違反央行選擇性信用管制規定者，例如寬限期、核貸成數控管、動工款、調整期處理方式及執行等；另有涉銀行法第72條之2限額控管、風險權數計提不符等問題。

張子敏表示，例如法人不得有房貸寬限期，但有二銀行利用短期擔保放款，第一年就只要繳息，到期再續貸，讓法人不用還本金；其次是核貸成數上，有四家金融機構利用其他關係人借周轉金，兩者相加超過貸款成數限制，也有高價住宅7千萬元以上，利用兩筆周轉金相加超過限額；三者是二金融機構有動工撥款缺失，即依規定沒有動工，貸款要保留一成，卻未保留；四是舊貸不合規部分，有一年調整期，有一家金融機構沒有依規定調整，延用舊貸成數。

再者是有二家金融機構出現不動產授信，該列入銀行法72條之2的限額控管，卻未列入；有四家金融機構被發現權數計算有誤，即自用住宅風險權數與一般投資客的權數不同，將投資客的貸款用自用住宅風險權數計算。