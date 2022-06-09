蔡政府防疫表現遭質疑，行政院長蘇貞昌昨在臉書回應8400億元防疫紓困振興預算使用情形，稱每筆錢都受國會監督。國民黨立委賴士葆今批，疫情兩年多來防疫經費未花在刀口、黑箱作業比比皆是，蘇的發文是道地作賊喊抓賊假信息。

賴士葆舉例，國產高端疫苗未完成二期臨床實驗，蔡政府就預購5百萬劑，採購價格不對外公布，立委要不到資料，連審計部要查相關資料都被衛福部長陳時中以疫情當前為由擋掉，立委要求加購國際認證疫苗，蔡政府也因護航高端拒絕。

賴士葆說，政府編預算採購快篩劑，又要人民實名制日曬雨淋排隊自掏腰包去買，剝兩層皮；兒童疫苗遲至5月多才開打，導致很多孩子都走了；抗病毒口服藥採購不足，5月中旬開藥比例僅1.7％，讓國人眼睜睜看著染疫重症家人辭世。

賴士葆批評，看著政府預算錢未用在刀口，不受監督的黑箱作業，這都是身為在野黨立委常感到痛心與憤怒，現在蘇貞昌竟敢大言不慚的說「每一筆錢都國會受監督」，po這種背離事實的洗腦文，這樣昧於事實的睜眼說瞎話難道不覺心虛？