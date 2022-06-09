嘉義布袋港至澎湖「藍色公路」日前發生水上摩托車乘客溺斃意外，立委蔡易餘今天召開公聽會，與會者建議裝設「個人定位發報器」設備、落水警報器，強化騎乘安全即時避免憾事發生。

蔡易餘下午在嘉義縣人力發展所召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，邀集海洋委員會海巡署、經濟部工業局、交通部港務公司、航港局等相關單位共同討論騎乘水上摩托車的規範。

民進黨立委蔡易餘（左排黑衣立者）9日下午在嘉義縣人力發展所召開「強化水上摩托車騎乘安全」公聽會，盼透過專業討論提出建言，確保民眾騎乘水上摩托車的安全。（圖/ 中央社）

蔡易餘接受媒體聯訪表示，5月底布袋到澎湖這條海上「藍色公路」發生水上摩托車意外，這是一個很痛苦的教訓，今天召開公聽會是透過專業討論提出建言，確保騎乘水上摩托車的安全。

會議中港務局建議，可以裝設「個人定位發報器」設備，或是將水上摩托車的安全插銷由騎乘人配戴改為後座的人配戴，或是做一個落水警報器，由後座人員配帶安全插銷，一拔開就發出聲響，在3分鐘以內就可以採取救援行動，可即時避免發生憾事。

蔡易餘說，今天各單位提出許多可行的安全作為值得參考，但沒有任何法規依據能強制執行，還須討論如何落實，不過已踏出維護騎乘人員安全的第一步。

台灣水上摩托車協會38人，5月28日上午騎乘水上摩托車從嘉義布袋港出發，跨海騎向澎湖東吉嶼，胡姓女乘員中途落海失蹤，經過5天在彰化芳苑外海尋獲時，胡女已身亡。（編輯：陳仁華）1110609