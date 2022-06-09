美股收低、台股早盤下挫逾百點，一度跌破1萬6600點關卡，隨後跌勢趨緩，收在1萬6621點；國泰世華銀行今舉辦2022下半年全球經濟與市場展望線上記者會，首席經濟學家林啟超直言，台股下半年要重現「萬八」高點行情機會不大；國泰世華銀行副總李鼎倫認為，投資人今年要下修對投資報酬率的期待。

依據過往經驗，當市場過度悲觀時，股市大幅修正後，往往會出現反彈行情，台股雖然短期難重現「萬八」高點，仍有操作空間；林啟超提醒，美中歐3大經濟體都漸走緩，企業盈餘仍有下修可能，加上貨幣政策緊縮的遞延衝擊，以及烏俄戰事短期難了，「千萬不可當作1、2年前那樣，披上無敵星星」，需具備與動盪共存的風險意識。

儘管如此，股市震盪造成好壞通殺時，對長線投資者，往往創造優質部位的布局時間及空間，加上下半年各國面對疫情更朝向解封，都有好好拼經濟的企圖，預期資本市場將比上半年和緩些。

李鼎倫提供三大建議，首先，股市部分，配置比重應低於過去2年，避免重押單一產業，同時拉長投資時間；其次，債券部分，短年期債券利率若逾3％，可視為提供穩定現金流的良機，而長年期債券的利率風險較過去半年也大幅減輕。

在匯市部分，李鼎倫認為，美元強勢格局受到壓抑，若美台利差擴大，且經濟下行風險提高臺科技股下修壓力，將壓縮新臺幣升值空間；建議可把握換匯甜蜜點布局美元資產。