台北市長柯文哲上任力推雙子星開發案，但市議員許淑華發現，被柯文哲批評為弊案的美河市案，過去市府先發建照，再與開發商討論分回比率，如今雙子星案採相同模式，恐導致市府損失百億，質疑恐成「美河市翻版」，要柯文哲不要把爛攤子留給下任市長。對此，柯文哲允諾組專案小組處理。

柯文哲9日赴議會備詢，許淑華表示，以雙子星案服務顧問案報告來看，預估市府可分回C1的3.4萬坪以及D1的6.1萬坪，但根據開發建議書，開發商已先主動規畫投資人將選配商場、景觀餐廳、觀景台，建議市府取得辦公室與旅館產權，若市府沒有提出規畫，恐導致市府損失百億。

許淑華舉例，如同都更案中，民眾與建商談妥權益變換等內容後，才會同意建商都更，如一坪換一坪、要求停車位等，否則民眾怎能確定建商蓋完房子後，分配能符合自己需求，但至今雙子星案仍未確定分回比例。

許淑華指出，雙子星案自投標、開發建議書與申請建照來看，開發商已大量增加商場餐廳比例，從23.5％增加至35.1％，並下修旅館與辦公室比例，旅館從12.5％減少至5.3％、辦公室從64％減少至59.6％，開發商擔憂屆時辦公室供給過剩，辦公室沒有價值，「不要的東西就要市府吞」。

許淑華直言，下個月建照就要拿到，建照一拿到，開發商就拍拍屁股不管市府，要求建照取得之前將權益分配談好，喊話柯文哲別讓雙子星變成美河市翻版，也不要把爛攤子給下一任市長。

對此，柯文哲聽完頻點頭，他表示自己知道了，感謝議員提出來，他回去馬上處理，強調會組專案小組處理。捷運局長張澤雄補充，雙子星案已於3月底掛件申請建照，現正由建管處審查中，預計6月或最遲7月拿到建照。