公務人員高普考試將有變革，考選部推動調整檢討方案，將減列高考三級及普通考試應試科目，並研議部分類科增加口試或其他考試方式。考試院長黃榮村今天要求考選部強化改革論述，將與用人機關審慎研議實施步驟及配套措施，在彙集各方意見並凝聚共識後，作為後續調整的參考。

考試院會今天聽取考選部「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案規劃草案」專案報告，考選部在會中表示，有鑑於國家任務與功能隨著時代與社會環境變遷有所發展變化，新世代青年人將逐步加入公部門，世代交替、社會多元選擇時代來臨，公務人員考試取才的方法與內容也應適時調整。

考選部指出，考量任用端職組職系整併後現況，部分技術類科面臨與業界人才競爭，以及近年教考訓用相關會議等意見反映，高普考試錄取人員既為公部門新進人力的大宗，應試專業科目也應呼應職場環境變遷、業務發展需要，進行彈性多元調整，並與專技人員考試相應類科適度區隔。

考選部日前與國立政治大學合作辦理「2021年公務人員高考三級應試者意見調查」，初步統計結果顯示，約有8成應考人認為現行公務人員考試應試專業科目數過多、超過5成以上應考人認同減列1或2科應試科目不會影響考試鑑別度。多數應考人都支持高普考試應試專業科目應彈性調整。

考選部表示，未來如要採行多元考試方式，讓用人機關有機會深入參與選才，也應先減少筆試的應試負擔，才能漸進增加其他考試方式，因此規畫在維持程序公平前提下，漸進式變革，以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性，以達到強化選才效能，甄補現代化政府所需的治理人才。

考試院長黃榮村表示，配合時代與環境變遷，國家考試確實應與時俱進妥為酌情因應，請考選部強化改革論述，與用人機關審慎研議實施步驟及配套措施，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續調整參考，以滿足現代政府人力需求。