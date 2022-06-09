隨著人口結構改變，加上為了學區、社會福利所產生的設籍「寄戶潮」，一屋多戶設籍的「多戶宅」相當普遍，根據統計，全台設有戶籍的住宅中，已有16.6％、約120萬戶為多戶宅，其中台北市房價高、教育及社福資源豐厚，多戶宅比例超過20％，甚至還有1.1％為一屋登記了四個戶籍以上。

根據內政部不動產資訊平台統計，目前全台共有728萬戶房屋設有戶籍，一宅一戶的比例約83.4％，亦即有16.6％為多戶宅，其中台北市多戶宅的比例在二成以上，其餘五都則約在14～17％左右。以每間住宅平均設籍數量來看，台北市平均每宅設有1.29個戶籍，其餘五都則約在1.18～1.24個戶籍左右。

台北市由於房價高、學區與社會福利條件較佳，搶設籍、寄戶的多戶宅比例明顯高於全台。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為房價水準較高，可能有些新婚夫妻結婚，在買到自己房子之前，會把戶籍先放在原生家庭中，另外，台北市因為資源多，有些在台北上班但住外縣市的家長，因為學區因素，將寄戶口在學區內，台北市社會福利向來比鄰縣市佳，有些規劃要領取補助的家庭，也會提早將戶口遷到台北市，導致北市多戶宅比例相顯高於其他縣市。

台北市有20.7％的住宅設籍在二戶以上，其中還有3.4％住宅設有三個戶籍、1.1％住宅設有四個戶籍，都明顯高於其他縣市，反映台北市多戶一宅現象相對其他區域更為普遍。

曾敬德指出，跨出台北市的房價就相對親民，近年台北市以外的區域不少新學校成為明星學校，有需求的家長會轉向台北市外的明星學區購屋，此外，人口結構轉向少子化、近年各縣市政府社會福利差距逐漸拉近，使一宅多戶數量略為減少。