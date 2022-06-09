受惠新藥Ropeg銷售強勁，新藥股藥華藥前5月斬獲亮眼營收，帶動今（9日）股價強勢走高，尾盤收漲停，以每股420元作收，擠下晶碩一躍成生技股股王，為股東獻上豐厚的大禮。

藥華藥研發的罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）於美國銷售成長力道強勁，4、5月同繳雙位數成長，5月營收達到3.47億元，雖因歐洲出貨減少，月減1.6%，但仍較去年同期成長980%，前5月累計營收9.52億元，年增496%，創下歷史新高。

藥華藥去年12月辦理2次私募，其中第二次私募名單中，影星張鈞甯以私募價格每股235元，斥資6016萬元認購256張藥華藥股票，以今日收漲停每股420元計算，估獲利約4736萬元。

此外，現任101董座張學舜和前彰化縣長卓伯源也都參加此次私募，前者砸約5005萬認購213張藥華藥股票，資產增值估約3940萬；後者則持股43張股票，斥資約1010萬，帳上估獲利約796萬元。不過依證券交易法規定，私募有價證券三年內不得自由轉讓，公司後續發展和經營值得關注。