資深女神狄鶯出道近40年，與國光幫男星孫鵬結婚後育有一子孫安佐，當了媽咪的她依舊保有凍齡顏值與火辣曲線，看不出實際年紀已經60歲。狄鶯5日在臉書上分享菜色清淡的超自律晚餐，不料卻有營養師指出她菜單裡「少吃這物」；對此，狄鶯本尊今(9日)也被釣出來親自回應。

狄鶯本月5日在臉書公開她的超清淡晚餐照，僅有白飯、雞湯、生菜和奇異果，到了晚上7點多再喝無糖優酪乳，而且堅持不吃宵夜；貼文一曝光立刻讓粉絲恍然大悟，狄鶯至今仍堪稱演藝圈超辣美魔女，不是沒有原因的。

狄鶯公開超清淡晚餐，僅有白飯、雞湯、生菜和奇異果、無糖優酪乳。（圖／取自狄鶯臉書）

狄鶯今(9日)在臉書PO出一段影片，她表示，一名營養師分析她日前PO出晚餐菜色，認為「蛋白質」不足，可能造成「肌少症」；對此狄鶯則解釋，自己並不是每天都這麼吃，平時也會吃蒸魚、海鮮、肌肉等蛋白質，且熱愛健身的兒子孫安佐也會不時叮嚀她。另外，狄鶯也大方秀出自己手臂肌肉表示：「放心！雖然瘦，但全身都是肌肉！謝謝你的關心」，大方透露她該吃的還是會吃，不會忽略跳過必要的營養素。

狄鶯PO影片分享生活心得，順便回應營養師對她少攝取蛋白質的提醒。（圖／取自狄鶯臉書）

狄鶯曾分享她的早午餐內容，有老薑水、蘋果、青菜、水煮蛋2顆、牛奶吐司麵包1片，上面加莫札起司，牛奶1杯加黑芝麻，最後紅茶當水喝；晚餐約5到6點吃，菜色有白飯1碗、雞湯1碗、不加沙拉醬的生菜1份、奇異果1顆及無糖優酪乳，並且不吃宵夜避免胃食道逆流。狄鶯透露自己屬於易胖體質，壓力大時曾靠吃來放鬆，一度從49公斤胖到60公斤，後來透過嚴格控制飲食才成功甩肉，至今已維持運動習慣超過20年。