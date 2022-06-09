宜蘭縣國中小學校長遴選，將在11日進行；繼去年某校長任內發生酒駕仍可連任，及日前也有候聘校長送咖啡與茶葉蛋至學校，有「類賄選」行為；今（9日）民進黨宜蘭黨團質疑，每到校長遴選時，總是暗潮洶湧、泛政治化，籲縣府應做適度調整；縣府教育處回應，待遴選結束後，會召開檢討會，採納各方建議做討論。

民進黨團主委陳俊宇表示，每到校長遴選時，總會看到許多暗潮洶湧的角力與泛政治化的動作，身為教職人員在遴選過程中，搞了這麼多小動作，不禁讓人質疑未來是否有能力領導學校，希望教育處能重新審議這個問題，盼有公平、公正、公開的遴選過程。

民進黨縣議員謝燦輝指出，校長遴選制度本來就不合理，只要誰跟縣長、教育處長打好關係，當選校長的機會就很大，相較很多候聘校長人才一流，就因沒有社會背景，而無法擔當重任，直批校長遴選制度都是私下在操作。

對此，教育處長王泓翔表示，校長遴選委員會是合議制，是由委員共同討論出來，每個委員都有充分表達自己看法的權利，若有共識就採共識決，若無共識，就以投票表決，過半者方能出任出缺學校的校長，不會因跟誰的關係較好就當選。

另外，王泓翔指出，校長是學校的領導者，對校長的要求通常具有較高的道德標準，而遴選的目的也是希望能選出一位在各方面表現皆較為優秀的校長，候聘校長到校拜訪，因遴選身分的關係，確實不宜帶任何的點心或禮物，容易產生爭議，提醒所有想參與遴選的候聘校長都應引以為誡。