(20:05更新)

烏克蘭武裝部隊在臉書發布消息，要人民近期注意手機收到的「恐嚇信」，因為莫斯科情報機構又開始玩起心理戰，訊息內容大致是要求放下武器投降，與俄羅斯同在，否則就要發射砲彈轟炸他們的家人。

烏克蘭軍方於昨日(8)發布這則貼文，表示俄羅斯透過Telegram、Whatsapp等平台發布信中提到士兵們的所在位置，向收件人表明俄羅斯已鎖定對象，幾個條件像是「放下武器」、「交出投降者的身分資料」。

烏軍強調這些信的目的是削弱我方部隊士氣，散播威脅以製造恐慌。要人民不需恐慌，通常信中提到的資訊已經過時，這只是操控的手法罷了。

(18:45更新)俄羅斯不停手 澤倫斯基：數百萬人恐慘死

澤倫斯基表示，俄羅斯持續封鎖黑海的舉動，可能讓數百萬人餓死。（圖／美聯社）

「路透社」（Reuters）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日在電視演說中表示，全球正處於糧食危機的關鍵時刻，但烏克蘭卻無法為穩定國際市場做出貢獻，大量小麥、玉米等商品沒辦法出口，稱俄羅斯持續封鎖黑海的舉動，可能讓數百萬人面臨餓死的風險。

「路透社」指出，俄烏戰爭爆發前，烏克蘭每個月能夠出口600萬噸的穀物，但近期已銳減至約100萬噸。