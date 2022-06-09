大陸《證券時報》9日報導，大陸淨利潤突破10億元人民幣、投行業務躋身前十大的民生證券股份有限公司，董事長、總裁馮鶴年已於7日被有關部門帶走，目前處於「失聯」狀態。大陸澎湃新聞向民生證券求證，並未獲回應或發布相關公告。香港《星島日報》稱，馮鶴年涉案原因不詳，很可能與2日因涉嫌嚴重違紀違法而接受紀律審查和監察調查的中國證監會前會計部主任王宗成案有關。

公開資料顯示，馮鶴年與近期落馬的王宗成和曾長虹，均有在中國證券監督管理委員會（中國證監會）創業板發行監管部任職的經歷，在證監系統任職18年。

中國證券業協會（中證協）官網資料顯示，馮鶴年目前擔任民生證券董事長、總裁、黨委書記、執行委員會主席等職務。

泛海控股股份有限公司（泛海控股）2019年年報顯示，馮鶴年，法學碩士，高級經濟師職稱。歷任山東證監局黨委書記、局長，中國證監會法律部副主任、 非上市公眾公司部主任、創業板發行監管部主任。現任泛海控股第九屆董事會董事，民生證券董事長、黨委書記，中國通海國際金融有限公司執行董事。

《證券時報》報導，馮鶴年在1997年進入證監系統，直到2015年7月辭去山東證監局局長一職。一年靜默期後，2016年出任民生證券董事長。

2017年2月至2018年3月，馮鶴年任中國通海國際金融有限公司非執行董事。2018年3月至2020年12月，任中國通海國際金融有限公司執行董事、執行委員會成員。

同時，2017年1月至2021年1月，馮鶴年還擔任泛海控股董事、審計委員會委員。

今年，證監系統多位元官員落馬。其中，馮鶴年與王宗成和曾長虹，均有在中國證監會創業板發行監管部任職的經歷。

6月2日，證監會官網發布公告稱，據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、河北省紀委監委消息：中國證監會會計部前主任王宗成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

證監會官網資料顯示，王宗成1965年3月生，1993年7月進入中國證監會工作。1998年12月至2003年9月，任中國證監會會計部處長。2003年9月至2005年8月，任中國證監會陝西監管局黨委委員、副局長。2005年8月至2012年4月，任中國證監會稽查局（稽查一局）副局長，稽查總隊黨委委員、副總隊長。

2012年4月至2016年7月，任中國證監會創業板發行監管部、發行監管部巡視員兼副主任。2016年7月至2018年12月，任中國證監會浙江監管局黨委書記、局長。2018年12月至2022年5月，任中國證監會會計部主任。

馮鶴年與王宗成的交集，發生在2012年。2012年7月，馮鶴年成為證監會創業板部主任。此時，王宗成正擔任創業板發行監管部、發行監管部巡視員兼副主任。

值得一提的是，馮鶴年任創業板部主任期間，4月1日因嚴重違紀違法問題，被立案審查調查通報開除黨籍的中國證監會投資者保護局前一級巡視員曾長虹，當時正擔任創業板發行監管部副主任、發行監管部副主任。

證監會官網資料顯示，曾長虹，女，1998年12月調入中國證券監督管理委員會工作。2009年11月至2016年12月，曾長虹任中國證監會創業板發行監管部副主任、發行監管部副主任。