嘉義縣政府針對是否恢復實體課程一事，今下午召開跨局處會議，會中教育和衛政單位各表立場，考量嘉義縣連續3天及10歲以下學童確診數持續攀升，衛生局亦強烈建議暫停實體課程，基於「防疫優先」及「尊重專業」，縣長翁章梁裁示高中以下學校6月13日至17日暫停實體課程。

教育處指出，嘉縣國小學童疫苗施打率已逾85％，且許多期末活動及評量等須執行，停課期間部分家長將孩童帶到工作場所，也是增加接觸不特定人士的染疫風險。

不過衛生局提出數據佐證，指嘉縣6月7日至9日確診數分別是1557人、1366人及1405人，尤其10歲以下幼童8日達到最高峰，12歲以下幼童確診數9日也多達188人，累計全縣10歲以下幼童已有3746人確診。

衛生局認為，疫情還在持續攀升中，南部縣市整體確診數也在這幾天達到高點，且學童最後一波施打疫苗6月4日才剛結束，產生抗體還需要時間，若在疫情高點恢復上課，交叉感染風險高，確診的班級又要停課。

衛生局認為，目前北部疫情已趨緩，疫情呈現北降南升態勢，第二波疫情南部都會地區首當其衝，第三波疫情會落在鄉鎮型的農業縣，意即嘉義縣現正處於疫情高峰，相關發展態勢都與數據分析結果相符，因此不建議恢復實體課程。

翁章梁表示，嘉義縣未來一周正式進入高峰期，如恢復實體課程，讓學童回到學校這個大型的群聚空間，確實有擴大染疫風險，站在「防疫優先」立場，決定再延長暫停實體課程。