結婚後借錢給錢男友可以嗎？有人妻在網上分享經歷，她表示和老公結婚3年，對她各方面都很好，但前男友透過朋友關係再次連絡上她，一開口就是要借幾10萬，她不忍前男友去地下錢莊借錢，甚至窮困潦倒在街頭，但說服她的關鍵竟因前男友是「第一個男人」；網友也搖頭認為「妳比較愛前任，老公只是提款機」。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示和老公結婚3年，老公各方面很好，對她也不錯，但她因前男友來找她借錢，感到愧疚，她提到當初和前男友並不是和平分手，前男友的死活都和她無關，若是再回頭找她，會賞前男友一巴掌，分手後也憤而將前男友封鎖，但這次前男友透過大學同學關係，知道她婚後狀況不錯，再次與她連絡上。

人妻提到前男友因為疫情關係，借的錢還不出來，若在影響下去要簽本票向地下錢莊借錢，但這些都無法說服她將錢借出，直到前男友說到「妳希望妳第一個男人那麼落魄嗎？」，她心軟不忍「第一個男人」窮困潦倒，或是在街頭被地下錢莊討債而死，決定借前男友幾10萬元，但是這筆錢是用與老公的共同基金支出，讓她有些愧疚於老公。

人妻與前男友突聯絡上，竟因對方是「第一個男人」借出幾10萬，也被網友怒批「老公只是提款機」。（示意圖/shutterstock）

文章一出，網友紛紛留言表示「有1就有2，保重」、「傻眼欸，懂妳難過但真的安慰不下去」、「寧願對不起老公也要對舊情人好，當你老公有夠可憐」、「當自己是聖母好有愛」、「看完之後我決定來打給前女友們試試」、「妳比較愛前任，老公只是提款機」。

原PO看了網友的回覆，也表示會用自己的錢補進與老公的共同戶頭裡，也強調和前男友不會有任何複合的可能。