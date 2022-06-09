TVBS今天(9日)公布蔡政府最新民調，其中也調查了各政黨的支持度，民進黨以23%的支持度居第一、國民黨以18%居次、民眾黨則以10%列第三。

TVBS今天公布蔡政府最新民調，其中也針對政黨支持度進行調查，該民調的受訪者中，有23%表示較支持民進黨，國民黨則獲18%支持度、民眾黨10%、時代力量2%、台灣基進1%，33%表示自己是中立選民，12%則回答其他政黨或未表態。

該民調也調查蔡政府在提升國際地位的表現，有49%的民眾表示滿意，高於不滿意的 39%。而在蔡英文總統任內，台灣的邦交國數量由22個減為14個，對於政府在維護外交方面的表現，有45%的民眾感到滿意，但也有43%表示不滿意。

至於蔡英文處理兩岸關係的表現，有43%的民眾表示滿意，與去年相同，而不滿意的比例，則由47%略減2個百分點至 45%。整體而言，民眾對蔡英文處理兩岸關係的看法仍分歧。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在5月31日至6月8日晚間18：30至22：15，共接觸1164位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本872位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。