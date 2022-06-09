俄羅斯揮軍烏克蘭遭受國際群起制裁，面對威脅，俄羅斯也不甘示弱的展開反擊行動。根據外媒報導，俄羅斯政府引用第114-FZ號聯邦法律，對61名美國公民施以制裁，處理器大廠超微半導體台裔女總裁蘇姿丰（Lisa Su）也名列其中，推測超微可能被俄方認定為準軍工綜合體。

這項制裁主要「針對美國對俄羅斯政治和公眾人物，以及國內企業不斷擴大制裁的回應」，此次被制裁的61名美國公民都位居領導層級，大多為美國政府官員，還有知名企業老闆，產業包含軍工綜合體、社群媒體平台、飛機和造船公司。

被制裁的美國政要包括財政部長葉倫、貿易代表戴琪，而國際知名企業環球影業、貝萊德和達美航空等老闆都位列名單中。

值得一提的是，蘇姿丰也被列入制裁名單中，而其競爭對手輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）則沒被俄羅斯制裁。報導推測，俄方可能認為超微是準軍功綜合體。

而其他也被列入制裁的，包括網飛（Netflix）聯合創辦人兼董事海斯汀（ Wilmot Hastings）、OneWeb執行長馬斯特森（Neil Masterson）。俄羅斯從4月展開一連串的制裁，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也榜上有名。

蘇姿丰於半導體界的成就有目共睹，被稱為「矽谷半導體女王」。出生於台南的她3歲時移民美國，大學就讀麻省理工學院主修電機工程系，並取得博士學位，畢業後先後進入德州儀器、IBM等公司，2012年跳槽超微擔任資深副總裁和總經理，隔兩年後任命為總裁暨執行長。