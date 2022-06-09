昔日「台大五姬」農推蔓（翁滋蔓）、資工彌（余函彌）、國企匡（陳匡怡）、戲劇依（吳依潔）及獸醫乃（劉乃潔），因擁有高學歷和亮眼外型而紅極一時，反觀其他四位先後進入演藝圈、新聞界，劉乃潔選擇留學深造，今年2月回母校當教授，且已是人妻人母。她近日接受訪問，霸氣地回應別人指「劉乃潔當獸醫太可惜」的評論，不解外型跟職業有何關聯。

根據雜誌《親子天下》報導，劉乃潔表示很不適應爆紅的感覺，不喜歡生活被打擾、搭訕或是偷拍；在獸醫院實習時，有經紀人為了說服她進演藝圈，脫口：「妳當獸醫太可惜了！」劉乃潔聽了很不舒服，不認為職業和美貌得畫等號，「難道當獸醫就一定要很醜嗎？」

私生活方面，劉乃潔2020年在英國生下女兒，但她個性不喜歡張揚，只有在臉書上傳一張寶寶的腳掌照，低調地分享當媽的喜悅。

劉乃潔前年平安生下女寶寶。（圖／取自劉乃潔臉書）

劉乃潔不認為外型跟職業有什麼關聯，堅定地走獸醫之路，不眷戀演藝圈。（圖／取自劉乃潔臉書）

劉乃潔2009年畢業於台大獸醫系，對演藝圈沒任何憧憬的她，飛到英國劍橋大學攻讀並取得獸醫碩博士學位，更厲害的是，她還是劍橋大學短吻犬研究團隊博士後研究員、劍橋大學獸醫學院附設動物醫院研究醫師，堪稱台大榮譽校友。今年2月，劉乃潔受到台大邀請，回該校獸醫系教書，劉乃潔的老師、台大獸醫學系主任張芳嘉在臉書證實此事，歡迎對短吻犬阻塞性呼吸道症候群及阻塞性睡眠呼吸中止症有興趣的同學，一起加入劉老師的研究行列；此外，劉乃潔也有在台大動物醫院看診，假設寵物有任何狀況，都可以找「獸醫乃」掛號。