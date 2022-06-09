明華園戲劇總團新作《東海鍾離》，同時也是北藝中心開幕節目。左為當家小生孫翠鳳，右為北藝中心執行長王孟超。（陳俊吉攝）

明華園戲劇總團新作《東海鍾離》，可看見演員的傳承。（陳俊吉攝）

舞台上有一隻白鹿揹著人跑！明華園戲劇總團再度挑戰傳統戲曲極限，推出新作《東海鍾離》，描述八仙之一漢鍾離成道的故事，並採雙小生編制，由當家小生孫翠鳳和新生代小生陳昭賢母女兩人分別在上下半場、飾演同一角色漢鍾離。

這部作品是國家文藝獎得主陳勝國沉潛兩年之作，他表示，書寫八仙故事一路從李鐵拐到漢鍾離，也經過了35年，明華園的八仙總算到齊，編寫八仙成仙的故事，不希望強調神的面向，而是想著重成仙之前的人性面，「在努力打拚、認真過生活的過程中，因緣際會邁向神仙之路，每一個神仙的故事，都有不同的探討主題。」

陳勝國表示，《東海鍾離》想談的是抉擇，「漢鍾離經過聖賢、神仙的度化，要上蓬萊或不上蓬萊？最後還是必須由他自己做決定，身為凡夫俗子的我們何嘗不是如此。」

總團長陳勝福表示，漢鍾離是八仙中最平凡也是最不凡的一位神仙，而標題的「東海」指的就是蓬萊仙島，也因此在全劇看不見「東海」的意象。

為了因應疫情，陳勝福表示，「每個演員都同時準備兩到三個角色，以防萬一，隨時有演員可以代打上陣。」此外，陳勝福一直是在傳統戲曲上力求突破的人，劇中出現人鹿往來的奇幻場景，他也和劇組特別打造了鹿的道具，並加入動畫投影，期望可以做到白鹿在場上跑的效果，「重點不在於特效，而是活生生的情感，希望能打動觀眾心。」

孫翠鳳表示，從1987年的《蓬萊仙島》到這次的《東海鍾離》，可看見演員的傳承。此外，由於是北藝中心開幕作品，明華園總團也特別安排五路財神祈福演出，她表示：「希望觀眾朋友們看了可以鴻圖大展。」演出將於7月2日、3日在北藝中心大劇院登場。