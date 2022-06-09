展出《未來機動派出所與家》的作者波麗士愛麗絲。（王惠慧攝）

全國第4屆波麗士畫展，今年選在「下竹町」新竹市歷史建築南大路警察宿舍，展覽以「家」為題，對第一線警察而言，宿舍就像是他們的「第二個家」，盼作品讓觀賞民眾看見警察同仁的日常與辛苦。

新竹市警察局公關科警員高振修指出，籌辦全國波麗士插畫聯展，盼藉由插畫作品，傳達來自第一線警察的想法，也把畫展當成與民眾溝通管道，分享警察職業辛苦與歡樂的各層面。

高振修說，當初知道日治時期警察宿舍「下竹町」要啟用，就趕緊搶下第4屆主辦權，他認為南大路警察宿舍本身代表了警察文化和歷史，同時也呼應今年的主題。

他說，許多警察一畢業就遠赴他鄉服務，宿舍就是他們第二個家，除了有形的家，家也可能是無形的概念，警察需要家人支持自己，同時，警察本身也就像是燃燒自己，照亮民眾的家。

展出《未來機動派出所與家》的作者波麗士愛麗絲說，她以警察露營車透視圖為概念，把警察的24小時，包括上班駐地、有下班後員警寢室、加班時渴望廚房，還有健身房等都收納在一輛車上，方便快速移動。

作品《Dream Walker》調性灰暗，作者阿炮表示，他想呈現警察的日常，即使剛下深夜勤，回宿舍仍要面對訊息、報告的追殺，隨時處於緊繃狀態，很難有一日好眠，但看見堆積如山的帳單，仍會硬著頭皮繼續警察人生。

另一位作者牛奶方盒警探則分享，這次畫展能讓警察在勤務之餘，也能有更多想像，這次他的作品，呈現警察與來自各地的同仁在宿舍相處時間更長，除工作也有歡樂的一面，另外也呈現當夜深，派出所仍照亮社區，讓民眾安心。

高振修說，今年全國波麗士畫展即日起自9月4日，周三到周日於下竹町南大路警察宿舍展出，接下來也預計在7月辦文物展，屆時將展出警察的歷史文物。