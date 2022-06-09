嘉義市保福一路一處無人居住的三合院老屋8日下午有2部大卡車非法傾倒廢棄物，有1名外籍移工發現隨即錄影下來，告訴雇主，市議員張秀華獲悉，通知嘉義市環保局於今天前往稽查，發現台中、雲林來的車子傾倒約2、30噸廢棄物，將以車追人。

市環保局表示，保福一路一處三合院內遭發棄置廢塑膠、樹枝等生活廢棄物，經查有為2輛分別是台中市、雲林縣的交通公司的車輛，現場約有2、30噸廢棄物，該局蒐集證據並移送檢調偵辦，依法嚴懲究責，並要求行為人立即清除。

市環保局表示，此案為跨縣市廢棄物非法棄置案件，已通報調查站、環保署，該清運車輛未經許可棄置廢棄物，已違反《廢棄物清理法》及刑法，可處5年以下有期徒刑，最高得併科1500萬元以下罰金。

市環保局表示，不肖清運業者常派人先行探路，再假藉名義，棄置廢棄物於無人住戶、土地或工廠，民眾若發現有不明車輛載運廢棄物時，可立即通報環保局（05）2251775或公害陳情專線0800-066-666。