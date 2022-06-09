民進黨台北市議員王世堅今（9）日下午在台北市議會質詢台北市長柯文哲時，原本要求柯文哲要堅定支持黃珊珊，不可在最後關頭犧牲她以促成藍白合，卻被柯文哲反問也希望王世堅也支持黃珊珊，王世堅回應感情上百分之百支持她，但理智往往戰勝感情，因此要支持民進黨候選人。此話一出，引起柯文哲和在場議員笑聲，柯文哲還說，這樣不行啦！

王世堅今日質詢台北市長柯文哲過程如下：

王世堅：柯市長，我現在高度質疑，你會放生黃珊珊？

柯文哲：不會啦

王世堅：你支不支持黃珊珊到底？

柯文哲：會

王世堅：你會嗎？

柯文哲：你會不會？

王世堅：你不要在最後關鍵犧牲黃珊珊，成全藍白合。

柯文哲：不會啦，我希望王議員也堅定支持黃珊珊。

王世堅：對啦，我真的確實堅定支持，因為我跟她將近20年同事情誼，我很了解黃珊珊，她有堅韌的個性，有深厚的法律素養，也有非常好的行政經驗。更何況她是代表整個台北市議會頭一位由台北市議員出身，來參選首都台北市長，這是我們議會共同的光榮。「所以我感情上百分之百支持黃珊珊。」

柯文哲：那理智哩？

王世堅：但理智往往戰勝感情。

柯文哲：哈哈哈哈，這就不對啦！

王世堅：理智上，我一定要支持我們民進黨推出來的候選人。

柯文哲：所以你黨意超過…。

王世堅：我感情上支持，但是我理智上我必須做選擇。但是你不行，你感情上理智上通通要支持黃珊珊，不是嗎？

柯文哲：我感情上理智上…

王世堅：感情上，她跟你這幾年、跟你做這麼多事；理智上她是你們黨正式公開要支持的市長候選人，你不要「有事黃珊珊，沒事蔣萬安！」

柯文哲：議員，你應該理智跟感情都要支持黃珊珊！你不可以黨意超過民意，你不可以黨意超過你的良心！這樣不行！

王世堅：柯市長你這是在反質詢！議長！這段刪去。

柯文哲：呵呵呵，沒有，這是勸告！誠摯的呼籲！誠懇的呼籲！

王世堅：吼～～

柯文哲：王議員，我們總算有共同的想法了！所以我們不是每一件事情都相反，我們都有共同支持的人。

王世堅：我希望你堅持到底！因為我不行。

柯文哲：我也希望你堅持到底。

王世堅：不不不。

柯文哲：我希望你的感情…你的民意可以可服你的黨意。

王世堅：我是理智型，理智往往戰勝感情。

柯文哲：不對吧，理智才要支持黃珊珊。

王世堅：你感情理智都要兼顧（堅固），我在一次強調，你不能「有事黃珊珊，沒事蔣萬安！」你現在的做法就是這樣。

對此，網友回應，「某方面來說也沒錯，他們認為33會搶票」、「要選舉了才在那公道伯」、「就希望選舉三角督，最後綠營得利勝選阿」！

另有網友笑稱，「柯王真的是歡喜冤家」、「有夠好笑」、「沒想到兩人最後的共識竟然是33」、「沒政治立場問題的話 這一隊很有梗」、「堅哥身不由己」、「兩個互嘴真的白爛到笑」、「堅哥性情中人」、「支持世堅當民進黨黨主席！」