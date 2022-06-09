超馬好手林義傑涉嫌透過經營的義傑、真相2公司，與其他影視公司合作，上網找尋影片被盜用、侵權事證後提告，再從和解金中收取利潤，林以20萬交保；對此，儀和法律事務所的柯宗賢律師透露曾與「真相智財顧問公司」交手，曝光對方讓受害者乖乖掏錢和解的手法，稱「只能說迴力鏢真的飛很快」。

柯宗賢在臉書「超。現代化法制」發文，他先前曾和真相公司交手，當時被害人找他辯護，他說BT軟體是下載同時也把自己取得檔案區塊上傳，因此可認定為非法重製、公開傳輸，他向客戶解釋對方放BT種子來搜集下載者IP，有其可能性，但依照對方搜集到只有IP位址的證據，實務上有打「不起訴處分」空間，他就勸客戶可試試不起訴答辯。

儀和法律事務所的柯宗賢律師透露曾與「真相智財顧問公司」交手，曝光對方讓受害者乖乖掏錢和解的手法，稱「只能說迴力鏢真的飛很快」。（翻攝自臉書「超。現代化法制」）

然而柯宗賢說，對一般人來說，付小額和解金換取免於訟累，其實是理性選擇，客戶為求省事及脫身通常會接受付小錢求和解；柯說當時與真相公司交手，對方法務為讓他們快點付錢，還說該案可能會搜索被告住處，最後他與對方洽談，談得漂亮和解金額，因此對方撤回告訴而取得不起訴處分。

柯宗賢說到昨（8）真相公司被搜索，原因是檢方懷疑該公司有自己放BT種子釣魚的情況，對此柯說「如果真的是這樣，只能說迴力鏢真的飛很快」。林義傑所經營的義傑、真相兩公司，被檢方查出與其他影視公司合作，上網找尋影片被盜用、侵權事證後提告，再從和解金中收取利潤，涉及「包攬訴訟」及違反律師法，檢方複訊後諭令林義傑3人6萬至20萬元交保。