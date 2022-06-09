宏旭-KY董事會通過財報延遲揭露 證交所開罰3萬元 19:162022/06/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，宏旭-KY（2243）董事會通過今（111）年第一季合併財務報告一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以3萬元違約金。 5月營收 聯強回神 創同期新高 《其他電子》Q2看升+日系外資比讚 貿聯樂返300元 亞德客-KY 5月營收創單月次高 #宏旭-KY #證交所 #董事會通過 #延遲 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投信投顧員工查詢開戶交易資料 申請作業簡化 13:542022/06/09 財經 新產、漲價助攻 三福化、材料5月營收衝高 15:542022/06/07 財經 配合2050全球淨零碳排目標 證交所推企業ESG資訊申報 04:102022/06/08 證券．權證 安力-KY5月營收回神 創歷年同期新高 10:572022/06/08 財經 亞德客-KY早盤衝上1,000元 一度重返千金股 14:032022/06/07 財經 是方看好全年營收獲利超車去年 04:102022/06/07 證券．權證 《電子零件》陸物流動起來 聯德控股-KY5月營收衝第4高 08:082022/06/09 財經 權證市場焦點－貿聯-KY 業績拉風 04:102022/06/08 證券．權證 《電腦設備》昆山廠復工 安力-KY 5月營收攀同期高 09:382022/06/08 財經 《半導體》德儀鬆動股王訂價權 矽力-KY遭外資喊減碼 15:092022/06/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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