證交所表示，宏旭-KY（2243）董事會通過今（111）年第一季合併財務報告一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以3萬元違約金。